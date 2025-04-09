Экс-муж избил женщину на глазах у ребенка в Приморье: полиция допрашивала почти сутки

Медицинское освидетельствование, необходимое для фиксации побоев, удалось пройти только через несколько дней — когда большинство следов избиения уже исчезло. Женщина утверждает, что ее обращения в правоохранительные органы игнорируются. Известно, что в 2021 году этот же мужчина уже наносил ей побои.