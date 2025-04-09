Экс-муж избил женщину на глазах у ребенка в Приморье: полиция допрашивала почти сутки

В поселке Славянка Хасанского округа Приморского края мужчина напал на бывшую супругу прямо у подъезда жилого дома, когда она шла домой вместе с ребенком. Как утверждает пострадавшая, после инцидента полицейские вместо нападавшего задержали ее и увезли в отделение.
По словам жительницы Славянки по имени Анна, бывший муж на протяжении нескольких лет преследует ее, угрожает, ломает замки и повреждает камеры видеонаблюдения. Очередной конфликт произошел 6 марта. Мужчина подкараулил женщину у дома и, несмотря на присутствие ребенка, начал ее таскать по земле, снимая происходящее на телефон.
«Он записывал все на видео, видимо, чтобы использовать это в суде и попытаться забрать у меня ребенка», — рассказала Анна.
Прибывшие на место сотрудники полиции, по словам женщины, не стали разбираться в ситуации: с побоями и букетом в руках ее доставили в отделение, где удерживали почти сутки. Вещи изъяли, написать заявление не дали. Ребенка в это время передали отцу.
Медицинское освидетельствование, необходимое для фиксации побоев, удалось пройти только через несколько дней — когда большинство следов избиения уже исчезло. Женщина утверждает, что ее обращения в правоохранительные органы игнорируются. Известно, что в 2021 году этот же мужчина уже наносил ей побои.
Официальных комментариев от представителей правоохранительных органов Приморья по данному случаю пока не было.