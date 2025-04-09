Полицейские поймали избившего подростка жителя Уфы

В Уфе задержали мужчину, которого обвиняют в нападении на двух подростков. По словам прохожих, уфимец был вооружен ножом и бросался на горожан.
Полицейским удалось выяснить личность нападавшего и задержать его. Двое пострадавших от рук жителя Уфы написали на него заявление.
— Подросткам даны направления на прохождение судмедицинской экспертизы. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение, — добавили в МВД по Башкирии.
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