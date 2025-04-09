Восьмерых осудили по делу о наркотиках в Уральске

«51-летнего уроженца Южно-Казахстанской области (Сулешев) суд оправдал по статье 218 УК РК “Легализация (отмывание) денег, полученных преступным путем”, однако признал виновным по статье 297 УК РК “Незаконные приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов” и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы», — говорится в сообщении.
Сообщается, что полицейские изъяли около 24 тонн маковой соломы с примесью, а также Т5 млн, три дорогостоящих внедорожника и один большегруз. По данным, в 24 тоннах наркотического вещества содержалось около двух тонн чистого веса наркотика, или 240 тыс. доз. Отмечается, что задержаны все участники группы, установлены организатор — он является уроженцем Туркестанской области и еще четыре наиболее активных участника. Они арестованы.
Указывается, что уголовное дело почти год рассматривалось в специализированном межрайонном уголовном суде. На скамье подсудимых предстали восемь человек, трое из них — женщины.
«45-летний уроженец Новосибирской области также признан виновным по аналогичной статье и ему назначено такое же наказание», — сказано в сообщении.
Как отмечается, всех остальных фигурантов уголовного дела судья тоже признала виновными по вышеуказанной статье, назначив им наказания в виде семи лет лишения свободы условно. Содержащихся под стражей троих мужчин освободили в зале суда, женщины же во время суда находились под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
«Двоим суд назначил реальный срок, так как один был организатором, второй — поставщиком. Остальные получили условные сроки, так как они выполняли функции обычных продавцов», — объяснила свое решение судья.