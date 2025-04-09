Восьмерых осудили по делу о наркотиках в Уральске

Сообщается, что полицейские изъяли около 24 тонн маковой соломы с примесью, а также Т5 млн, три дорогостоящих внедорожника и один большегруз. По данным, в 24 тоннах наркотического вещества содержалось около двух тонн чистого веса наркотика, или 240 тыс. доз. Отмечается, что задержаны все участники группы, установлены организатор — он является уроженцем Туркестанской области и еще четыре наиболее активных участника. Они арестованы.