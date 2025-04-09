Омич получил 11 лет за сбор средств для террористической организации

Следственные органы установили, что в январе 2024 года обвиняемый разместил в соцсетях сообщение с призывом собирать деньги на дрон для террористической организации, которая запрещена в России. Подсудимый подтвердил факт публикации, но утверждал, что не знал о том, что организация является террористической.