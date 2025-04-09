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Омич получил 11 лет за сбор средств для террористической организации

2 апреля Второй Восточный окружной военный суд вынес приговор 26-летнему жителю Большеуковского района Омской области.

Источник: AP 2024

Молодой человек был признан виновным в финансировании террористической деятельности и публичном оправдании терроризма в интернете.

Следственные органы установили, что в январе 2024 года обвиняемый разместил в соцсетях сообщение с призывом собирать деньги на дрон для террористической организации, которая запрещена в России. Подсудимый подтвердил факт публикации, но утверждал, что не знал о том, что организация является террористической.

Суд вынес решение о лишении свободы на срок 11 лет. Также после освобождения мужчине запрещается размещать какие-либо материалы в интернете в течение трех лет. Его телефон, использованный для публикации, будет конфискован и передан в доход государства.

Приговор пока не вступил в законную силу, и молодому человеку предоставляется возможность обжаловать решение суда.