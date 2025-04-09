Омич получил 11 лет за сбор средств для террористической организации

Молодой человек был признан виновным в финансировании террористической деятельности и публичном оправдании терроризма в интернете.
Следственные органы установили, что в январе 2024 года обвиняемый разместил в соцсетях сообщение с призывом собирать деньги на дрон для террористической организации, которая запрещена в России. Подсудимый подтвердил факт публикации, но утверждал, что не знал о том, что организация является террористической.
Суд вынес решение о лишении свободы на срок 11 лет. Также после освобождения мужчине запрещается размещать какие-либо материалы в интернете в течение трех лет. Его телефон, использованный для публикации, будет конфискован и передан в доход государства.
Приговор пока не вступил в законную силу, и молодому человеку предоставляется возможность обжаловать решение суда.