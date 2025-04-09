В Башкирии арестовали директора школы.

Санкция вменяемой статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 2 до 4 миллионов рублей, или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от 2 до 4 лет, или в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет, либо лишением свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.