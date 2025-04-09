Очередной скандал в школе: в Ташкенте родители устроили разборки с директором, понадобилось вмешательство правоохранителей

Как пояснили в городском управлении дошкольного и школьного образования, инцидент произошёл 7 апреля около 14:40 в кабинете директора школы. В центре конфликта оказался подросток, проживающий в махалле «Куйлюк ота». Несмотря на то, что он не числится учеником данной школы, подросток неоднократно приходил туда и мешал учебному процессу. По этой причине директор ранее уже выдворяла его с территории учреждения.