Очередной скандал в школе: в Ташкенте родители устроили разборки с директором, понадобилось вмешательство правоохранителей

На днях в социальных сетях распространились видеозаписи, на которых, предположительно, отец и мать одного из учеников устроили скандал в кабинете директора школы. Судя по кадрам, эмоции зашкаливали настолько, что для разрядки обстановки пришлось вызывать инспектора профилактики из махалли.
Как пояснили в городском управлении дошкольного и школьного образования, инцидент произошёл 7 апреля около 14:40 в кабинете директора школы. В центре конфликта оказался подросток, проживающий в махалле «Куйлюк ота». Несмотря на то, что он не числится учеником данной школы, подросток неоднократно приходил туда и мешал учебному процессу. По этой причине директор ранее уже выдворяла его с территории учреждения.
Однако в тот день подросток вновь появился на школьной территории во время занятий, чтобы пообщаться с бывшим одноклассником. Став свидетелем этого, директор отчитала их.
И тут, как говорится, началось самое интересное.
Через некоторое время в школу пришёл отец Азиза вместе с супругой. Они без разрешения ворвались в кабинет директора, где, начали вести себя агрессивно, грубо оскорблять директора и выдвигать в её адрес голословные обвинения. В результате директор был вынужден потребовать, чтобы супруги немедленно покинули его кабинет. На место даже пришлось вызвать инспектора профилактики.
После инцидента руководитель школы обратилась в органы внутренних дел с официальным заявлением, в котором попросила привлечь отца подростка к ответственности за оскорбления.