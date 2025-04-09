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Очередной скандал в школе: в Ташкенте родители устроили разборки с директором, понадобилось вмешательство правоохранителей

Vaib.uz (Узбекистан. 9 апреля). Очередная неприятная история из столичной школы вновь заставляет задуматься о границах дозволенного и уровне культуры общения между родителями и педагогами. На этот раз конфликт произошёл в школе № 213 Мирабадского района Ташкента.

Источник: Vaib.Uz

На днях в социальных сетях распространились видеозаписи, на которых, предположительно, отец и мать одного из учеников устроили скандал в кабинете директора школы. Судя по кадрам, эмоции зашкаливали настолько, что для разрядки обстановки пришлось вызывать инспектора профилактики из махалли.

Как пояснили в городском управлении дошкольного и школьного образования, инцидент произошёл 7 апреля около 14:40 в кабинете директора школы. В центре конфликта оказался подросток, проживающий в махалле «Куйлюк ота». Несмотря на то, что он не числится учеником данной школы, подросток неоднократно приходил туда и мешал учебному процессу. По этой причине директор ранее уже выдворяла его с территории учреждения.

Однако в тот день подросток вновь появился на школьной территории во время занятий, чтобы пообщаться с бывшим одноклассником. Став свидетелем этого, директор отчитала их.

И тут, как говорится, началось самое интересное.

Через некоторое время в школу пришёл отец Азиза вместе с супругой. Они без разрешения ворвались в кабинет директора, где, начали вести себя агрессивно, грубо оскорблять директора и выдвигать в её адрес голословные обвинения. В результате директор был вынужден потребовать, чтобы супруги немедленно покинули его кабинет. На место даже пришлось вызвать инспектора профилактики.

После инцидента руководитель школы обратилась в органы внутренних дел с официальным заявлением, в котором попросила привлечь отца подростка к ответственности за оскорбления.