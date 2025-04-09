Генерал Попов возглавит отряд «Шторм Z» на СВО

Бывшего командующего 58-й гвардейской армией генерал-майора Ивана Попова отправят на СВО не в качестве рядового штурмовика, а как командира одного из отрядов Шторм Z, сообщил Ъ источник в силовых структурах. Их формируют из таких же подследственных и заключенных. Источник напомнил, что уголовное преследование таких людей приостанавливается, а затем прекращается после завершения спецоперации или получения госнаград.