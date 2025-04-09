Волгоградские следователи завершили дело о террористах с взрывчаткой

В СКР отметили, что у мужчин были планы атаковать здания военкомата и полиции — при обысках оперативники изъяли готовые к применению СВУ с поражающими элементами и боеприпасы. Деятельность группировки была пресечена в апреле 2024 года в результате скоординированных действий СКР, ФСБ и МВД.