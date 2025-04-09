Волгоградские следователи завершили дело о террористах с взрывчаткой

В Волгоградской области завершено расследование резонансного уголовного дела о деятельности террористического подполья.
В Волгоградском Следкоме рассказали, что двое жителей города-спутника Волжского входили в состав запрещенной в России проукраинской террористической организации. Обвиняемым вменяют целый ряд особо тяжких преступлений: участие в террористическом сообществе, изготовление взрывчатых веществ, подготовку терактов и вандализм.
По данным следствия, злоумышленники не только распространяли экстремистские материалы через мессенджеры и финансировали запрещенную организацию, но и практиковались в изготовлении самодельных взрывных устройств.
В настоящее время все следственные мероприятия завершены, обвиняемые полностью ознакомились с материалами дела, которое в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
Оба фигуранта содержатся в СИЗО и ожидают судебного разбирательства, которое может привести к длительным срокам лишения свободы.