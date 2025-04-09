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Волгоградские следователи завершили дело о террористах с взрывчаткой

На скамье подсудимых окажутся два жителя Волжского.

Источник: РИА "Новости"

В Волгоградской области завершено расследование резонансного уголовного дела о деятельности террористического подполья.

В Волгоградском Следкоме рассказали, что двое жителей города-спутника Волжского входили в состав запрещенной в России проукраинской террористической организации. Обвиняемым вменяют целый ряд особо тяжких преступлений: участие в террористическом сообществе, изготовление взрывчатых веществ, подготовку терактов и вандализм.

По данным следствия, злоумышленники не только распространяли экстремистские материалы через мессенджеры и финансировали запрещенную организацию, но и практиковались в изготовлении самодельных взрывных устройств.

В СКР отметили, что у мужчин были планы атаковать здания военкомата и полиции — при обысках оперативники изъяли готовые к применению СВУ с поражающими элементами и боеприпасы. Деятельность группировки была пресечена в апреле 2024 года в результате скоординированных действий СКР, ФСБ и МВД.

В настоящее время все следственные мероприятия завершены, обвиняемые полностью ознакомились с материалами дела, которое в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Оба фигуранта содержатся в СИЗО и ожидают судебного разбирательства, которое может привести к длительным срокам лишения свободы.