Неизвестный мужчина погиб на трассе под Алматы

Трагедия произошла на 36-м километре трассы. По предварительной информации с места происшествия, автомобиль Toyota Camry двигался в сторону города Бишкека.
И на повороте в село Турар, прямо на пешеходном переходе, Toyota сбила мужчину. После наезда пострадавший остался на машине. Toyota пересекла перекресток, врезалась в забор кафе, влетев на территорию. И тело пешехода упало на въезде в кафе.
А машина проехала дальше, врезавшись в навес с тандырной печью.
Водитель легковушки утверждал, что двигался с невысокой скоростью — не более 70 километров в час.
Стоит отметить, что на данном участке дороги фонари не работают. Личность погибшего мужчины устанавливают — при нем документов не было обнаружено.
Во всех обстоятельствах этого ДТП разбирается дознаватель Алматинской области.