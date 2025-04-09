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Неизвестный мужчина погиб на трассе под Алматы

В ночь на 9 апреля на трассе Алматы — Бишкек произошел смертельный наезд на пешехода, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Трагедия произошла на 36-м километре трассы. По предварительной информации с места происшествия, автомобиль Toyota Camry двигался в сторону города Бишкека.

И на повороте в село Турар, прямо на пешеходном переходе, Toyota сбила мужчину. После наезда пострадавший остался на машине. Toyota пересекла перекресток, врезалась в забор кафе, влетев на территорию. И тело пешехода упало на въезде в кафе.

А машина проехала дальше, врезавшись в навес с тандырной печью.

Водитель легковушки утверждал, что двигался с невысокой скоростью — не более 70 километров в час.

Стоит отметить, что на данном участке дороги фонари не работают. Личность погибшего мужчины устанавливают — при нем документов не было обнаружено.

Во всех обстоятельствах этого ДТП разбирается дознаватель Алматинской области.