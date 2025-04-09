В Уфе задержали руководителя УФСИН Башкирии Дзюбу.

Ранее информагентство сообщало о том, что в ноябре 2024 года был задержан заместитель начальника управления ФСИН Башкирии Евгений Макотин. Он также обвиняется в превышении должностных полномочий. По данным следствия, в ноябре 2024 года он дал указание 10 подчинённым передать ему часть начисленных им премий в общей сумме 500 тысяч рублей для использования по своему усмотрению. Сотрудники, опасаясь негативных последствий по службе, согласились и передали требуемую сумму. Факт незаконного получения денег был выявлен в ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведённых следователями Следкома совместно с оперативниками УФСБ республики при содействии главного управления собственной безопасности ФСИН России. Вся полученная сумма обнаружена и изъята во время обыска служебного кабинета.