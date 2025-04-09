В Севастополе столкнулись легковушка и «скорая»

Как стало известно, 73-летний водитель Mitsubishi выезжал со второстепенной дороги на главную и не уступил «скорой» под управлением 48-летнего водителя, который двигался на регулируемом пешеходном переходе на запрещающий сигнал светофора с включенными специальными звуковыми и световыми сигналами. В результате они столкнулись.