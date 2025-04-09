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В Севастополе столкнулись легковушка и «скорая»

Утром 9 апреля в Севастополе на перекрестке улиц Пожарова и Пионерская столкнулись легковой автомобиль и машина скорой медицинской помощи.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по городу.

Как стало известно, 73-летний водитель Mitsubishi выезжал со второстепенной дороги на главную и не уступил «скорой» под управлением 48-летнего водителя, который двигался на регулируемом пешеходном переходе на запрещающий сигнал светофора с включенными специальными звуковыми и световыми сигналами. В результате они столкнулись.

Водитель легковушки получил травмы, его доставили в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции на месте выяснили, что оба водителя были трезвыми.

По факту аварии проводится проверка.