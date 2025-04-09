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В Андижане чиновника подозревают в употреблении наркотиков прямо на рабочем месте

Vaib.uz (Узбекистан. 9 апреля). В Андижане разгорается скандал с участием одного из государственных служащих. Сегодня в социальных сетях начали распространяться фотографии мужчины, который, предположительно, употребляет наркотики прямо на рабочем месте через специальное приспособление.

Источник: Vaib.Uz

Авторы постов утверждают, что на фото изображён руководитель городского отдела Министерства по сокращению бедности и занятости. Кадры вызвали широкий резонанс среди пользователей — как из-за предполагаемого употребления запрещённых веществ, так и из-за возможного статуса мужчины.

Министерство внутренних дел дало официальный комментарий по этой ситуации. Как сообщили в ведомстве, в ходе проведённого оперативно-розыскного мероприятия у мужчины, запечатлённого на фото, было изъято 0,69 грамма наркотического вещества — гашиша. Этот факт подтверждён заключением судебно-химической экспертизы.

По данному факту Управлением внутренних дел Андижана возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 276 Уголовного кодекса. Статья касается незаконного изготовления, приобретения, хранения и других действий с наркотическими средствами, их аналогами или психотропными веществами без цели сбыта. В настоящее время ведутся следственные действия.

Однако правоохранители не уточнили, действительно ли подозреваемый занимает государственную должность. Возможно, ясность в это дело внесут ближайшие дни. Мы будем следить за развитием событий.