В Андижане чиновника подозревают в употреблении наркотиков прямо на рабочем месте

По данному факту Управлением внутренних дел Андижана возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 276 Уголовного кодекса. Статья касается незаконного изготовления, приобретения, хранения и других действий с наркотическими средствами, их аналогами или психотропными веществами без цели сбыта. В настоящее время ведутся следственные действия.