В Андижане чиновника подозревают в употреблении наркотиков прямо на рабочем месте

Авторы постов утверждают, что на фото изображён руководитель городского отдела Министерства по сокращению бедности и занятости. Кадры вызвали широкий резонанс среди пользователей — как из-за предполагаемого употребления запрещённых веществ, так и из-за возможного статуса мужчины.
Министерство внутренних дел дало официальный комментарий по этой ситуации. Как сообщили в ведомстве, в ходе проведённого оперативно-розыскного мероприятия у мужчины, запечатлённого на фото, было изъято 0,69 грамма наркотического вещества — гашиша. Этот факт подтверждён заключением судебно-химической экспертизы.
По данному факту Управлением внутренних дел Андижана возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 276 Уголовного кодекса. Статья касается незаконного изготовления, приобретения, хранения и других действий с наркотическими средствами, их аналогами или психотропными веществами без цели сбыта. В настоящее время ведутся следственные действия.
Однако правоохранители не уточнили, действительно ли подозреваемый занимает государственную должность. Возможно, ясность в это дело внесут ближайшие дни. Мы будем следить за развитием событий.