Верховный суд оставил пожизненный срок убийце двух пенсионеров

Убийство с особой жестокость двух граждан 1939 и 1940 годов рождения произошло 4 марта 2024 года в частном доме в деревне Дрозды Мозырского района. 36-летний мужчина, находясь в гостях, во время ссоры избил пенсионеров металлическим совком, от полученных травм пожилые люди скончались. Злоумышленник позже похитил их деньги и поджег дом.