Верховный суд оставил пожизненный срок убийце двух пенсионеров

МИНСК, 9 апр — Sputnik. Верховный суд Беларуси оставил в силе приговор в виде пожизненного лишения свободы убийце двух пенсионеров в Гомельской области, сообщили в Генеральной прокуратуре в среду.
Убийство с особой жестокость двух граждан 1939 и 1940 годов рождения произошло 4 марта 2024 года в частном доме в деревне Дрозды Мозырского района. 36-летний мужчина, находясь в гостях, во время ссоры избил пенсионеров металлическим совком, от полученных травм пожилые люди скончались. Злоумышленник позже похитил их деньги и поджег дом.
«Суд первой инстанции по совокупности совершенных преступлений назначил обвиняемому наказание в виде пожизненного срока», — сообщили в прокуратуре.
Там отметили, что при назначении исключительной меры наказания, к которой относится и пожизненный срок, суд учел повышенную общественную опасность содеянного, жестокость, с которой были лишены жизни два человека, а также данные о личности обвиняемого.
После суда первой инстанции обвиняемый не согласился с назначенным наказанием и обжаловал приговор. Он подал апелляционную жалобу, в которой оспаривал квалификацию своих действий, просил изменить приговор и назначить не пожизненное, а лишение свободы на определенный срок.
Судебная коллегия по уголовным делам ВС с участием прокурора рассмотрела данное уголовное дело в апелляционном порядке. Апелляционная коллегия по уголовным делам приговор Гомельского облсуда оставила без изменения, а апелляционную жалобу — без удовлетворения.
С момента провозглашения решения ВС приговор вступил в законную силу.