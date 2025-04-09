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Верховный суд оставил пожизненный срок убийце двух пенсионеров

Обвиняемый подал апелляционную жалобу в ВС и просил изменить ему приговор на менее суровый.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 9 апр — Sputnik. Верховный суд Беларуси оставил в силе приговор в виде пожизненного лишения свободы убийце двух пенсионеров в Гомельской области, сообщили в Генеральной прокуратуре в среду.

Убийство с особой жестокость двух граждан 1939 и 1940 годов рождения произошло 4 марта 2024 года в частном доме в деревне Дрозды Мозырского района. 36-летний мужчина, находясь в гостях, во время ссоры избил пенсионеров металлическим совком, от полученных травм пожилые люди скончались. Злоумышленник позже похитил их деньги и поджег дом.

«Суд первой инстанции по совокупности совершенных преступлений назначил обвиняемому наказание в виде пожизненного срока», — сообщили в прокуратуре.

Там отметили, что при назначении исключительной меры наказания, к которой относится и пожизненный срок, суд учел повышенную общественную опасность содеянного, жестокость, с которой были лишены жизни два человека, а также данные о личности обвиняемого.

После суда первой инстанции обвиняемый не согласился с назначенным наказанием и обжаловал приговор. Он подал апелляционную жалобу, в которой оспаривал квалификацию своих действий, просил изменить приговор и назначить не пожизненное, а лишение свободы на определенный срок.

Судебная коллегия по уголовным делам ВС с участием прокурора рассмотрела данное уголовное дело в апелляционном порядке. Апелляционная коллегия по уголовным делам приговор Гомельского облсуда оставила без изменения, а апелляционную жалобу — без удовлетворения.

С момента провозглашения решения ВС приговор вступил в законную силу.