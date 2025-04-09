В Гомельском районе нетрезвый дебошир убил сделавшего ему замечание соседа

Ночью 29 марта 49-летний нетрезвый мужчина в многоквартирном доме эмоционально выяснял отношения с сожительницей. В качестве аргументов использовал кулаки. От шума проснулся сосед, вышел в общий коридор и сделал замечание дебоширу. «Дебошир отреагировал экстраординарно: взял нож и вонзил в грудную клетку собеседника. Мужчина скончался на месте происшествия», — рассказала Мария Кривоногова.