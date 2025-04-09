В Гомельском районе нетрезвый дебошир убил сделавшего ему замечание соседа

Ночью 29 марта 49-летний нетрезвый мужчина в многоквартирном доме эмоционально выяснял отношения с сожительницей. В качестве аргументов использовал кулаки. От шума проснулся сосед, вышел в общий коридор и сделал замечание дебоширу. «Дебошир отреагировал экстраординарно: взял нож и вонзил в грудную клетку собеседника. Мужчина скончался на месте происшествия», — рассказала Мария Кривоногова.
Гомельский РОСК предъявил агрессору обвинение по п.16 ч.2 ст. 139 (убийство, совершенное лицом, ранее совершившим убийство) Уголовного кодекса. Обвиняемый заключен под стражу.
Как уточнила официальный представитель, ранее фигурант неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за истязание, кражи, убийство. В 2010 году в состоянии алкогольного опьянения нанес смертельный удар ножом знакомому.
«Расследование убийства в Урицком продолжается. Следователи выясняют причины и условия, способствовавшие совершению преступления», — добавила Мария Кривоногова.