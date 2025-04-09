В Альметьевском районе в ДТП с грузовиком погибли супруги-пенсионеры

Согласно предварительной информации, на 10-м километре дороги Альметьевск-Муслюмово 77-летний водитель автомобиля «Лада Калина» неожиданно решил совершить разворот вне перекрестка. Этого явно не ожидал водитель грузовика Sitrak, который ехал сзади. Судя по записи его видеорегистратора, он пытался уйти от столкновения, но было уже поздно. В результате столкновения от полученных травм скончался водитель «Лады», а также ехавшая вместе с ним его 77-летняя жена.