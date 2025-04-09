В Альметьевском районе в ДТП с грузовиком погибли супруги-пенсионеры

В эту среду, 9 апреля, в Альметьевском районе произошла смертельная авария, в которой погибли два человека, сообщает ГИБДД Татарстана.
Согласно предварительной информации, на 10-м километре дороги Альметьевск-Муслюмово 77-летний водитель автомобиля «Лада Калина» неожиданно решил совершить разворот вне перекрестка. Этого явно не ожидал водитель грузовика Sitrak, который ехал сзади. Судя по записи его видеорегистратора, он пытался уйти от столкновения, но было уже поздно. В результате столкновения от полученных травм скончался водитель «Лады», а также ехавшая вместе с ним его 77-летняя жена.
По факту гибели супругов-пенсионеров сейчас проводится полицейская проверка. Ее проведение находится на контроле прокуратуры, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.