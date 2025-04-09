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Житель Карачаево-Черкесии устроил стрельбу в общественном месте

ЧЕРКЕССК, 9 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали 19-летнего жителя Карачаево-Черкесии, устроившего стрельбу в общественном месте. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД по республике.

Источник: РИА "Новости"

«Коллеги из Госавтоинспекции МО МВД России “Адыге-Хабльский” привлекли к ответственности местного жителя. Он устроил стрельбу в общественном месте, а также совершил другие правонарушения», — приводятся в сообщении слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

Инцидент произошел на одной из улиц поселка Эркен-Шахар. В интернете появилась видеозапись, на которой неизвестный выходит из машины и несколько раз стреляет вверх. «Полицейские в кратчайшие сроки установили личность нарушителя и доставили его в местное подразделение полиции. В ходе профилактической беседы 19-летний молодой человек признал свою вину, у него изъят предмет, конструктивно схожий с автоматом. Составлены протоколы по нескольким статьям Кодекса РФ об административных правонарушениях», — отметили в ведомстве.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.