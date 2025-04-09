Житель Карачаево-Черкесии устроил стрельбу в общественном месте

Инцидент произошел на одной из улиц поселка Эркен-Шахар. В интернете появилась видеозапись, на которой неизвестный выходит из машины и несколько раз стреляет вверх. «Полицейские в кратчайшие сроки установили личность нарушителя и доставили его в местное подразделение полиции. В ходе профилактической беседы 19-летний молодой человек признал свою вину, у него изъят предмет, конструктивно схожий с автоматом. Составлены протоколы по нескольким статьям Кодекса РФ об административных правонарушениях», — отметили в ведомстве.