Житель Карачаево-Черкесии устроил стрельбу в общественном месте

«Коллеги из Госавтоинспекции МО МВД России “Адыге-Хабльский” привлекли к ответственности местного жителя. Он устроил стрельбу в общественном месте, а также совершил другие правонарушения», — приводятся в сообщении слова официального представителя МВД России Ирины Волк.
Инцидент произошел на одной из улиц поселка Эркен-Шахар. В интернете появилась видеозапись, на которой неизвестный выходит из машины и несколько раз стреляет вверх. «Полицейские в кратчайшие сроки установили личность нарушителя и доставили его в местное подразделение полиции. В ходе профилактической беседы 19-летний молодой человек признал свою вину, у него изъят предмет, конструктивно схожий с автоматом. Составлены протоколы по нескольким статьям Кодекса РФ об административных правонарушениях», — отметили в ведомстве.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.