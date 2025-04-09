Петербуржец, обокравший собор на миллион рублей, отправился в колонию

Это не первый подобный случай в Петербурге. В январе того же года 40-летний местный житель вынес икону «Всецарица» в серебряном окладе из храма Тихвинской иконы Божией Матери в Калининском районе. От иконы он быстро избавился, зато оставил себе около двадцати золотых украшений.