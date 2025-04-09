Петербуржец, обокравший собор на миллион рублей, отправился в колонию

По версии следствия, 23 февраля прошлого года мужчина проник в собор Святой Живоначальной Троицы лейб-гвардии Измайловского полка и, пока никто не видел, сломал замок киота (специального шкафа для иконы «Всецарица»). Оттуда он вытащил десятки золотых и серебряных украшений, оставленных прихожанами в дар храму: кольца, цепочки, крестики, серьги и другие изделия. Общая стоимость похищенного превысила миллион рублей.
Суд признал Короткова виновным в краже в особо крупном размере и приговорил его к 3,5 года колонии общего режима.
Это не первый подобный случай в Петербурге. В январе того же года 40-летний местный житель вынес икону «Всецарица» в серебряном окладе из храма Тихвинской иконы Божией Матери в Калининском районе. От иконы он быстро избавился, зато оставил себе около двадцати золотых украшений.