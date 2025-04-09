Под Гомелем пьяный мужчина зарезал соседа из-за замечания про шум. Подробности рассказали в пресс-службе Следственного комитета.
По данным следствия, ночью 29 марта 2025 года 49-летний нетрезвый житель многоквартирного дома блочного типа, расположенного в агрогородке Урицкое Гомельского района, эмоционально выяснял отношения со своей сожительницей.
«В качестве аргументов использовал кулаки», — сказано в сообщении.
В ведомстве отметили, что 44-летний сосед, который проснулся от шума, вышел в общий коридор и сделал мужчине замечание. На это нетрезвый мужчина отреагировал следующим образом: он взял нож в своей комнате и вонзил в грудную клетку соседа. Он умер на месте.
Фигуранту было предъявлено обвинение по пункту 16 части 2 статьи 139 Уголовного кодекса — убийство, совершенное лицом, ранее совершившим убийство. Установлено, что ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за кражи, убийство, истязание.
«В 2010 году в состоянии алкогольного опьянения нанес смертельный удар ножом знакомому», — сообщили в Следственном комитете.
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