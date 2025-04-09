Под Гомелем пьяный мужчина зарезал соседа из-за замечания про шум

В ведомстве отметили, что 44-летний сосед, который проснулся от шума, вышел в общий коридор и сделал мужчине замечание. На это нетрезвый мужчина отреагировал следующим образом: он взял нож в своей комнате и вонзил в грудную клетку соседа. Он умер на месте.