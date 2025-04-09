В Башкирии похоронили погибших при пожаре бабушку и двух ее внуков.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что всего у женщины пятеро детей — все сыновья. Семья на учете не состояла, считается благополучной. Ранее многодетная мать потеряла одного из сыновей, 2005 года рождения. Он с детства страдал серьезным заболеванием, а в 2022 году скончался от ковида. Старший сын, 2001 года рождения, живет отдельно, у него уже своя семья. По предварительным данным, в день трагедии женщина забрала младших детей, 2017 и 2021 года рождения, из детского сада и оставила с 77-летней бабушкой дома, а сама ушла на работу. Еще один сын, 2013 года рождения, во время происшествия находился на улице — играл в футбол. Возгорание произошло в спальне. Что именно случилось, пока неизвестно, компетентные службы выясняют причину и обстоятельства случившегося. При пожаре пожилая женщина и ее внуки надышались продуктами горения. На улице их пытались реанимировать — около 30 минут несколько бригад медиков делали все возможное, чтобы бабушка и дети вновь задышали, но, к сожалению, спасти их не удалось.