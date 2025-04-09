В Башкирии похоронили погибших при пожаре бабушку и двух ее внуков.

Погибших во время пожара пожилую женщину и двух ее внуков похоронили сегодня на кладбище в селе Магинск Караидельского района Башкирии. Об этом на оперативном совещании в администрации города сообщил начальник управления гражданской защиты Уфы Руслан Шайдуллин.
«По вашему поручению, Ратмир Рафилович (Мавлиев, мэр Уфы — прим. ред.), администрацией Советского района была оказана вся необходимая помощь семье», — заявил он.
По его словам, матери погибших детей в декабре 2022 года был выдан пожарный извещатель по категории «многодетная малообеспеченная семья». После пожара выяснилось, что прибор не работал, так как отсутствовал элемент питания.
«Безусловно, это большое горе. Надо сделать все возможное, чтобы такие истории в нашем городе не повторялись», — сказал градоначальник.
Сейчас по факту смертельного пожара проводится доследственная проверка.
Ранее «Башинформ» сообщал о том, что всего у женщины пятеро детей — все сыновья. Семья на учете не состояла, считается благополучной. Ранее многодетная мать потеряла одного из сыновей, 2005 года рождения. Он с детства страдал серьезным заболеванием, а в 2022 году скончался от ковида. Старший сын, 2001 года рождения, живет отдельно, у него уже своя семья. По предварительным данным, в день трагедии женщина забрала младших детей, 2017 и 2021 года рождения, из детского сада и оставила с 77-летней бабушкой дома, а сама ушла на работу. Еще один сын, 2013 года рождения, во время происшествия находился на улице — играл в футбол. Возгорание произошло в спальне. Что именно случилось, пока неизвестно, компетентные службы выясняют причину и обстоятельства случившегося. При пожаре пожилая женщина и ее внуки надышались продуктами горения. На улице их пытались реанимировать — около 30 минут несколько бригад медиков делали все возможное, чтобы бабушка и дети вновь задышали, но, к сожалению, спасти их не удалось.