Следком сообщил подробности задержания главы УФСИН Башкирии.

В Следкоме Башкирии дали официальный комментарий по поводу задержания начальника управления ФСИН по Республике Башкортостан Владислава Дзюбы. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, совершенном из корыстной заинтересованности.
По версии следствия, в ноябре прошлого года обвиняемый обратился к должностным лицам из числа руководящего состава управления с требованием организовать сбор денег в виде части премии на общую сумму не более 3 млн рублей, выплаченной подчиненным, для представительских нужд управления. Находившиеся в служебной зависимости от фигуранта сотрудники собрали требуемую сумму и передали ее ответственным за ее хранение.
«Опасаясь негативных последствий по месту службы, должностные лица осуществили сбор денег в виде части денежной премии 68 подчиненных сотрудников в общем размере не менее 3,4 млн рублей, после чего, по указанию злоумышленника, передали для хранения ответственным лицам УФСИН», — сообщили в пресс-службе УФСБ по РБ.
Факт незаконного получения денег был выявлен во время совместных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями СК России во взаимодействии с оперативниками УФСБ при содействии Главного управления собственной безопасности ФСИН России.
Сейчас решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, следователи продолжают сбор доказательственной базы по делу.
Ранее информагентство сообщало о том, что в ноябре 2024 года был задержан заместитель начальника управления ФСИН Башкирии Евгений Макотин по обвинению в превышении должностных полномочий. По данным следствия, в ноябре 2024 года он дал указание 10 подчинённым передать ему часть начисленных им премий в общей сумме 500 тысяч рублей для использования по своему усмотрению. Сотрудники, опасаясь негативных последствий по службе, согласились и передали требуемую сумму. Факт незаконного получения денег был выявлен в ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведённых следователями Следкома совместно с оперативниками УФСБ республики при содействии главного управления собственной безопасности ФСИН России. Вся полученная сумма обнаружена и изъята во время обыска служебного кабинета.