Челябинского главу оштрафовали за массовую гибель рыбы

ЕАН в октябре 2024 года писал, что из реки под Чесмой кто-то спустил воду и там вымерла рыба. Прокуратура насчитала более 2 тыс. погибших особей. На главу Черноборского Александра Торбенко завели административное дело, чиновника оштрафовали на 10 тыс. рублей и заставили принять меры, чтобы случившееся не повторилось.
«В результате разработана и утверждена муниципальная целевая программа “Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Черноборского сельского поселения на 2025 — 2027 годы”, предусматривающая установку металлических сеток на водопропускных трубах в рыбоулавливающих устройствах», — рассказали в прокуратуре.