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Челябинского главу оштрафовали за массовую гибель рыбы

Главу Черноборского сельского поселения в Чесменском районе (Челябинская область) оштрафовали за массовую гибель рыбы. Об этом сообщили в Магнитогорской природоохранной прокуратуре.

ЕАН в октябре 2024 года писал, что из реки под Чесмой кто-то спустил воду и там вымерла рыба. Прокуратура насчитала более 2 тыс. погибших особей. На главу Черноборского Александра Торбенко завели административное дело, чиновника оштрафовали на 10 тыс. рублей и заставили принять меры, чтобы случившееся не повторилось.

«В результате разработана и утверждена муниципальная целевая программа “Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Черноборского сельского поселения на 2025 — 2027 годы”, предусматривающая установку металлических сеток на водопропускных трубах в рыбоулавливающих устройствах», — рассказали в прокуратуре.