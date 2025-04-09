Челябинского главу оштрафовали за массовую гибель рыбы

ЕАН в октябре 2024 года писал, что из реки под Чесмой кто-то спустил воду и там вымерла рыба. Прокуратура насчитала более 2 тыс. погибших особей. На главу Черноборского Александра Торбенко завели административное дело, чиновника оштрафовали на 10 тыс. рублей и заставили принять меры, чтобы случившееся не повторилось.