Нянечка в Западно-Казахстанском детсаду издевалась над детьми

По данным из соцсетей, мама одной из воспитанниц заметила, что ее дочь стала вести себя необычно, жалуясь на то, что няня закрывает ее в туалете. По словам женщины, она изначально не поверила дочери, но вскоре заметила другие тревожные признаки — дочь стала просить, чтобы ей вынесли горшок в коридор и не могла успокоиться после того, как мама показала ей фотографию нянечки.