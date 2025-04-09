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В Башкирии мужчина упал в 22-метровый колодец

В Башкирии мужчина упал в 22-метровый колодец.

Источник: госкомитет РБ по ЧС

Мужчина упал в колодец прямо во дворе собственного дома в Туймазах. Спасатели достали пострадавшего с 22-метровой глубины. Как сообщили в пресс-службе госкомитета РБ по ЧС, тревогу забили родители пострадавшего — они заметили, что сын вышел во двор и внезапно исчез. После недолгих поисков они обнаружили его в колодце. Воды в нём оказалось всего 1,5 метра — именно это обстоятельство, вероятнее всего, спасло мужчине жизнь.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели. С помощью альпинистского снаряжения они достали молодого человека из колодца и передали его бригаде скорой медицинской помощи.