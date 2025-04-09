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Смертельное ДТП в Новосибирске устроил судебный пристав

Автоавария произошла в мегаполисе 9 апреля.

За рулем иномарки, насмерть сбившей сотрудника АЗС в Новосибирске, находился судебный пристав по Центральному району города. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные регионального МВД.

Смертельная автоавария произошла в мегаполисе 9 апреля. Предварительно, 36-летний мужчина за рулем автомобиля Toyota вылетел на тротуар и сбил пешехода.

Водитель отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения, рассказали в Управлении МВД по региону.

материал АиФ-Новосибирск: «Не взял телефон». В Новосибирске 10 дней ищут подростка, заведено дело.