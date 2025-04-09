Главврача ЦРБ Нижнекамска Руслана Валеева отправили под домашний арест

Вместо них заведующему отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения было поручено использовать другие, так как нужных медтоваров на складе не было. Предложенные вместо них наименования не являлись аналогами необходимых медицинских средств. В результате этого 36 пациентов не получили должного лечения. 18 из них были госпитализированы, а семерым поставили диагноз острый инфаркт.