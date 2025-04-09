Погибших при пожаре в многоэтажке в Уфе бабушку и внуков похоронили

Сегодня, 9 апреля, состоялись похороны погибших в результате пожара в многоэтажке в Уфе 76-летней бабушки и ее внуков, мальчиков 7 и 3 лет. Напомним, вечером 7 апреля в квартире дома по улице 50-летия Октября вспыхнул пожар. Пожилую женщину и двоих детей вынесли на улицу сотрудники МЧС и передали медикам бригады скорой помощи. К сожалению, реанимационные действия не помогли: все трое скончались. Сейчас мама мальчиков Дарья Н. находится в шоковом состоянии и до сих пор не может поверить в случившееся.