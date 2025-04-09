Погибших при пожаре в многоэтажке в Уфе бабушку и внуков похоронили

Сегодня, 9 апреля, состоялись похороны погибших в результате пожара в многоэтажке в Уфе 76-летней бабушки и ее внуков, мальчиков 7 и 3 лет. Напомним, вечером 7 апреля в квартире дома по улице 50-летия Октября вспыхнул пожар. Пожилую женщину и двоих детей вынесли на улицу сотрудники МЧС и передали медикам бригады скорой помощи. К сожалению, реанимационные действия не помогли: все трое скончались. Сейчас мама мальчиков Дарья Н. находится в шоковом состоянии и до сих пор не может поверить в случившееся.
Накануне на оперативном совещании в мэрии Уфы начальник Управления гражданской защиты населения Руслан Шайдуллин рассказал о том, что у многодетной семьи был пожарный извещатель. Но в момент возникновения пожара в приборе отсутствовала батарейка.
Бабушку и внуков пытались реанимировать медики скорой помощи. К сожалению, безуспешно. Фото: МЧС РБ.
— Матери погибших детей 23 декабря 2022 года был выдан АДПИ (Автономный дымовой пожарный извещатель — Ред.), по категории многодетная и малообеспеченная семья. Было установлено, что АДПИ было не рабочее, отсутствовал элемент питания, — сообщил на совещании в мэрии Уфы начальник Руслан Шайдуллин.
По его же словам, бабушку и внуков похоронили сегодня, 9 апреля. В последний путь пожилую женщину и мальчиков отправили в селе Магинск Караидельского района Башкирии.
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