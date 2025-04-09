Минздрав о деле против главврача детской поликлиники: тайна следствия

В начале апреля пресс-служба областного суда сообщила, что в судебные органы обратился следователь с ходатайством «об избрании меры пресечения в отношении главврача ГБУЗ КО “Городская детская поликлиника” Ф. (Виолетты Фроловой — прим. “Нового Калининграда”). Он указал, что в декабре 2024 года было возбуждено уголовное дело ч. 4 ст. 159 УК РФ. “Расследуется факт необоснованных выплат врачу-педиатру за работы, которые фактически не были выполнены, а также безосновательных выплат стимулирующих надбавок. Всего в период с 1 июня 2020 года по 31 мая 2024 было выплачено, как полагает следствие, более 1 млн руб., — сообщили в суде. — 1 апреля 2025 года по подозрению в совершении данных преступлений была задержана Ф.”.