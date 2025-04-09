В Башкирии задержали главу УФСИН по обвинению в поборах с подчиненных

В конце ноября 2024 года в Уфе задержали и замначальника управления ФСИН по Башкирии Евгения Макотина. По версии следствия, он также потребовал от десятерых подчиненных передать ему деньги с итоговых ежегодных премий — по 50 тыс. руб. с человека. Макотин был задержан с поличным при получении 500 тыс. руб. А в декабре задержали еще и начальника финансово-экономического отдела ФСИН Екатерину Эсаулову, которая потребовала по 50 тыс. руб. с премий от четырех подчиненных.