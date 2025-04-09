В Башкирии задержали главу УФСИН по обвинению в поборах с подчиненных

Дзюба возглавил ведомство в сентябре 2020 года, до этого работал на различных должностях уголовно-исполнительной системы Иркутской и Сахалинской областей.
По версии следствия, в ноябре 2024 года Дзюба потребовал от руководителей структурных подразделений УФСИН организовать сбор наличных в общей сумме 3,4 млн руб., выплаченной подчиненным в качестве премий, якобы для представительских нужд управления.
«Находившиеся в служебной зависимости от фигуранта сотрудники, опасаясь негативных последствий по службе, согласились и собрали деньги с 68 подчиненных, после чего передали требуемую сумму ответственным за ее хранение», — рассказал старший помощник руководителя регионального СК Евгений Каневский.
На рабочем месте Дзюбы сегодня прошли обыски, пишет «РБК Уфа». Сам глава УФСИН задержан, ему предъявили нарушение п. «е» ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса — превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности. Максимальное наказание по этой части — лишение свободы сроком до десяти лет.
Меру пресечения Дзюбе также изберут сегодня, в Советском районном суде Уфы.
В конце ноября 2024 года в Уфе задержали и замначальника управления ФСИН по Башкирии Евгения Макотина. По версии следствия, он также потребовал от десятерых подчиненных передать ему деньги с итоговых ежегодных премий — по 50 тыс. руб. с человека. Макотин был задержан с поличным при получении 500 тыс. руб. А в декабре задержали еще и начальника финансово-экономического отдела ФСИН Екатерину Эсаулову, которая потребовала по 50 тыс. руб. с премий от четырех подчиненных.
Эсаулова и Макотин были уволены из УФСИН.