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Замначальника отдела полиции Магнитогорска осудят за коррупцию

Расследование уголовного дела завершено.

В Магнитогорске завершилось расследование уголовного дела в отношении заместителя начальника отдела полиции, обвиняемого в превышении полномочий группой лиц по предварительному сговору из корысти или заинтересованности, а также в получении взятки группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

По версии следствия, в ноябре 2023 года полицейский получил от предпринимателя взятку в виде услуг имущественного характера общей стоимостью не менее 77 тысяч рублей за незаконные действия и общее покровительство.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области вместе с ОРЧ СБ ГУ МВД России по Челябинской области, которыми осуществлялось оперативное сопровождение по уголовному делу.

Следствие собрало достаточно доказательств. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направили в суд на рассмотрение по существу.