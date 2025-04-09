Замначальника отдела полиции Магнитогорска осудят за коррупцию

В Магнитогорске завершилось расследование уголовного дела в отношении заместителя начальника отдела полиции, обвиняемого в превышении полномочий группой лиц по предварительному сговору из корысти или заинтересованности, а также в получении взятки группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщили в СУ СКР по Челябинской области.