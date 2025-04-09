«Изъято 13 единиц огнестрельного оружия». МВД заявило о задержании четверых «оружейных баронов» под Минском

МВД сообщило про задержание «оружейных баронов» под Минском. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел.
«На Минщине выявлены “оружейные бароны”, — сказано в сообщении.
Отмечается, что сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск МВД на постоянной основе проводят оперативно-профилактические мероприятия, направленные на изобличение лиц, которые причастны к незаконному обороту оружия, взрывчатых веществ, взрывных устройств, боеприпасов.
В пресс-службе отметили, что сотрудниками 10-го управления по Минской области ГУБОПиК были установлены четверо жителей Червенского, Пуховичского, Борисовского, Молодечненского районов в возрасте от 42 до 63 лет, которые причастны к браконьерству.
Говорится, что в момент осмотра мест жительства задержанных, при силовой поддержке отряда спецназначения «Рысь» внутренних войск МВД было найдено и изъято 13 единиц огнестрельного оружия. В их числе оказали пистолет «Вальтер», винтовка Мосина времен Великой Отечественной войны, карабин, современный револьвер немецкого производств, малокалиберная винтовка и более трех тысяч патронов различных калибров.
В МВД уточнили, что было назначено проведение баллистических экспертиз. Следователи дадут действиям фигурантов правовую оценку.
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