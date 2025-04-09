«Изъято 13 единиц огнестрельного оружия». МВД заявило о задержании четверых «оружейных баронов» под Минском

В пресс-службе отметили, что сотрудниками 10-го управления по Минской области ГУБОПиК были установлены четверо жителей Червенского, Пуховичского, Борисовского, Молодечненского районов в возрасте от 42 до 63 лет, которые причастны к браконьерству.