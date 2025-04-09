Три человека попали в больницу после аварии с перевертышем в Самарской области

Днем 9 апреля в Самарской области произошла авария, в которой пострадали сразу три человека. Они ехали в автомобиле Chevrolet Niva по дороге Самара — Оренбург — Алексеевка. Около 12.47 поступил сигнал, что машина угодила в аварию, рассказали в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».
— Автомобиль опрокинулся в кювет, — следует из сообщения учреждения.
На место аварии прибыли медики, полицейские, четыре пожарных-спасателя на автоцистерне. Трех пострадавших госпитализировали. В причинах и обстоятельствах аварии разбираются сотрудники полиции. А в Самаре в аварию попала скорая, которая везла пациента.