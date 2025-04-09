Подросток зарезал 10-летнего мальчика в ходе конфликта в Подмосковье

«Днем 9 апреля 2025 года у жилого дома в пос. Некрасовский микрорайона Трудовая Дмитровского городского округа 14-летний подросток в ходе конфликта напал на школьника, причинив ему ножевое ранение, от которого ребенок скончался. Следственным отделом по Дмитрову ГСУ СК России по Московской области по данному факту незамедлительно возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (“Убийство”)», — сказали в ведомстве.
На место выехала группа из самых опытных следователей и криминалистов.
Как уточнили Агентству «Москва» в пресс-службе прокуратуры Подмосковья, убит 10-летний мальчик.
«По предварительной информации, сегодня днем 14-летний подросток, находясь возле входа в общежитие в микрорайоне Трудовая в пос. Некрасовский Дмитровского городского округа, в ходе конфликта нанес удар ножом 10-летнему мальчику. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти ребенка не удалось», — сообщили в прокуратуре.