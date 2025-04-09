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В Минске пограничники задержали троих несовершеннолетних, им грозит до 20 лет

Милиция и пограничники задержали в Минске троих несовершеннолетних, которым грозит до 20 лет.

Источник: Комсомольская правда

В Минске пограничники задержали троих несовершеннолетних, им грозит до 20 лет. Подробности сообщили в пресс-службе Государственного пограничного комитета.

«Вместо будущего — тюрьма: пограничники задержали несовершеннолетних наркокурьеров с тремя килограммами психотропа», — сказано в сообщении.

Говорится, что сотрудниками органов пограничной службы вместе с сотрудниками отдела наркоконтроля и противодействия торговле людьми Первомайского РУВД Минска в момент проведения оперативно-розыскных мероприятий, которые направлены на пресечение канала поставки наркотиков в страну, было задержано трое несовершеннолетних граждан Беларуси. Инцидент произошел 3 апреля 2025 года в Минске.

Сказано, что у задержанных был найден опасный психотроп. Кроме того, в момент обыска по месту жительства, в также в тайнике в Минской области удалось найти и изъять 3 килограмма опасного вещества.

«Установлено, что запрещенные вещества молодые люди планировали распространять на территории нашей страны», — отметили в Пограничном комитете.

В ведомстве добавили, что в отношении задержанных были заведены уголовные дела за незаконный оборот наркотиков, совершенный организованной группой. Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее МВД заявило о задержании четверых «оружейных баронов» под Минском: «Изъято 13 единиц огнестрельного оружия».

Тем временем Осиповичах 67-летняя женщина вылила кастрюлю с кипятком на мужа в момент ссоры: «Супруги состоят в браке более 47 лет».

Кроме того, под Гомелем пьяный мужчина зарезал соседа из-за замечания про шум.