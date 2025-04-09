Казённый Дон — недальняя дорога. Задержаны сбежавшие из колонии арестантки

Две арестантки сбежали из донской колонии-поселения. Женщины работали на лакокрасочном заводе, но давно продумывали план побега. Утром понедельника, 7 апреля, женщины вновь отправились на смену. Они выбрали момент, пока надзиратели не видят, и умыкнули с территории предприятия.
За что сидели арестантки, где беглянки сейчас и что им теперь грозит за новое преступление, выяснил Rostov.aif.ru.
Могли ходить без охраны.
По данным новостного канала Shot, из-под стражи сбежали две жительницы Ростовской области. Это 42-летняя Мария и 32-летняя Наталья. Обе были осуждены в 2024 году. Первую посадили на два года и два месяца за угрозу убийством. Вторая отбывала наказание в течение двух лет и 10 месяцев за кражу, совершённую группой лиц.
Марию и Наталью определили в исправительную колонию № 12, расположенную в Каменском районе. Утром женщины отправились на смену в центр трудовой адаптации при лакокрасочном заводе (он находится за пределами самой колонии). Предварительно сговорившись, они реализовали свой план.
«Женщины самовольно покинули свои рабочие места», — прокомментировал Rostov.aif.ru начальник пресс-службы ГУФСИН России по Ростовской области подполковник внутренней службы Борис Марухян.
Во время очередной проверки сотрудники пенитенциарного учреждения выявили отсутствие Марии и Натальи. На поиски беглянок были немедленно брошены все силы. На помощь работникам ГУФСИН в поимке сбежавших арестанток пришли сотрудники правоохранительных органов. В тот же день женщины были задержаны.
Поясним, содержание в колониях-поселениях считается одним из самых щадящих видов наказания. Там заключённые находятся без охраны, днём могут свободно передвигаться по территории. Они могут носить обычную одежду, иметь при себе деньги и ценные вещи.
С разрешения администрации учреждения арестанты могут даже выйти в город без надзора. Такое возможно, если необходимо пройти обучение или выполнять свои трудовые обязанности. Единственное, осуждённым нельзя выезжать за пределы муниципалитета.
Наказание будет увеличено.
Но если они ранее содержались в колонии-поселении и должны были сидеть в течение относительно небольших сроков, то теперь за новое преступление наказание будет гораздо более суровым.
Как сообщили нашей редакции в пресс-службе ГУФСИН, уже решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным женщинам. За комментарием редакция обратилась к адвокату Сальского филиала № 1 Ростовской областной коллегии адвокатов имени Д. П. Баранова Ольге Федоревской.
"Сбежавшим женщинам, скорее всего, будет инкриминировано деяние, предусмотренное частью 2 статьи 313 УК РФ — побег из места лишения свободы, совершённый группой лиц по предварительному сговору. Такое преступление наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок. Но это — только если будет доказан факт предварительного сговора.
Если же каждая совершила побег самостоятельно, то квалифицирующий признак не вменяется. Тогда женщинам грозит наказание в виде принудительных работ на срок до четырёх лет или лишение свободы на тот же срок.
Если же выяснится, что женщины применили насилие или угрожали сотрудникам при побеге, то в этом случае им будет грозить лишение свободы на срок до восьми лет либо принудительные работы — до пяти лет.
Размер и вид наказания сможет определить только суд с учётом совершённого деяния и личности виновного. Но в любом случае, если ранее женщины получили небольшие сроки, то теперь наказание будет увеличено с учётом нового преступления".