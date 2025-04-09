Казённый Дон — недальняя дорога. Задержаны сбежавшие из колонии арестантки

По данным новостного канала Shot, из-под стражи сбежали две жительницы Ростовской области. Это 42-летняя Мария и 32-летняя Наталья. Обе были осуждены в 2024 году. Первую посадили на два года и два месяца за угрозу убийством. Вторая отбывала наказание в течение двух лет и 10 месяцев за кражу, совершённую группой лиц.