В Красноярске арестовали еще одного подозреваемого в похищении женщин

БАРНАУЛ, 9 апр — РИА Новости. Еще один подозреваемый по делу о похищении женщин арестован в Красноярске, сообщает объединенная пресс-служба судов Красноярского края.
«Центральным районным судом г. Красноярска избрана мера пресечения ещё трем участникам организованной преступной группировки. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 240, части 1 статьи 241 УК РФ (“Вовлечение в занятие проституцией” и “Организация занятия проституцией”). В отношении одного из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 30 суток, по 07.06.2025», — говорится в сообщении.
В отношении двух других участников группы избрана мера пресечения виде запрета определённых действий, уточняет пресс-служба.
Ранее региональный СК РФ сообщал, что возбуждено уголовное дело по статье «организация и участие в преступном сообществе» в отношении 17 жителей Красноярского края. По версии следствия, в 2018 году 36-летний житель Красноярского края создал преступное сообщество, основным видом деятельности которого стало вовлечение и принуждение к занятию проституцией девушек, в том числе несовершеннолетних. Преступная организация функционировала на территории Красноярского края и Новосибирской области. В течение семи лет преступное сообщество, в состав которого входили около 40 человек, имело высокую степень организованности. Позже в ведомстве сообщили, что семеро фигурантов резонансного дела арестованы и еще двое отправлены под домашний арест.