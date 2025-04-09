В Красноярске арестовали еще одного подозреваемого в похищении женщин

Ранее региональный СК РФ сообщал, что возбуждено уголовное дело по статье «организация и участие в преступном сообществе» в отношении 17 жителей Красноярского края. По версии следствия, в 2018 году 36-летний житель Красноярского края создал преступное сообщество, основным видом деятельности которого стало вовлечение и принуждение к занятию проституцией девушек, в том числе несовершеннолетних. Преступная организация функционировала на территории Красноярского края и Новосибирской области. В течение семи лет преступное сообщество, в состав которого входили около 40 человек, имело высокую степень организованности. Позже в ведомстве сообщили, что семеро фигурантов резонансного дела арестованы и еще двое отправлены под домашний арест.