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Водитель, сбивший женщину на зебре в Казани, отвез ее в больницу и вернулся на место ДТП

Сегодня в Казани на пересечении улиц Побежимова и Копылова 70-летний водитель за рулем автомобиля Hyundai сбил 61-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

Как стало известно «Татар-информу» от ГАИ Казани, водитель сам отвез женщину в больницу, после чего вернулся на место ДТП.

В больнице женщине поставили диагноз — осколочный перелом левого лучезапястного сустава.