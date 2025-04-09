Водитель, сбивший женщину на зебре в Казани, отвез ее в больницу и вернулся на место ДТП

Как стало известно «Татар-информу» от ГАИ Казани, водитель сам отвез женщину в больницу, после чего вернулся на место ДТП.
В больнице женщине поставили диагноз — осколочный перелом левого лучезапястного сустава.
Сегодня в Казани на пересечении улиц Побежимова и Копылова 70-летний водитель за рулем автомобиля Hyundai сбил 61-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.
Как стало известно «Татар-информу» от ГАИ Казани, водитель сам отвез женщину в больницу, после чего вернулся на место ДТП.
В больнице женщине поставили диагноз — осколочный перелом левого лучезапястного сустава.