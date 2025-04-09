В Екатеринбурге по обвинению в вымогательстве арестовали бизнесмена Александра Тельминова. Информацию об этом подтвердили в Октябрьском суде. Предпринимателя и его коллегу Руслана Боздарева обвиняют по части 2 статьи 163 «Вымогательство».
Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 2 июня 2025 года. Известно, что Александр Тельминов ранее был судим за грабеж.
По данным «КП-Екатеринбург», Тельминова и Боздарева подозревают в избиении двух мужчин в помещении детейлинг-центра на улице Тверитина.
— Первой жертвой стал гражданин Азербайджана, который, якобы, задолжал им 500 тысяч рублей. Второй потерпевший — 22-летний студент. С него требовали 350 тысяч рублей, — поделился инсайдер.
На момент публикации получить комментарий в пресс-группе УМВД не удалось.