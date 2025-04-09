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В Екатеринбурге по обвинению в вымогательстве арестовали бизнесмена

По версии следствия, он запугивал должников.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге по обвинению в вымогательстве арестовали бизнесмена Александра Тельминова. Информацию об этом подтвердили в Октябрьском суде. Предпринимателя и его коллегу Руслана Боздарева обвиняют по части 2 статьи 163 «Вымогательство».

Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 2 июня 2025 года. Известно, что Александр Тельминов ранее был судим за грабеж.

По данным «КП-Екатеринбург», Тельминова и Боздарева подозревают в избиении двух мужчин в помещении детейлинг-центра на улице Тверитина.

— Первой жертвой стал гражданин Азербайджана, который, якобы, задолжал им 500 тысяч рублей. Второй потерпевший — 22-летний студент. С него требовали 350 тысяч рублей, — поделился инсайдер.

На момент публикации получить комментарий в пресс-группе УМВД не удалось.