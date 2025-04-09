В Екатеринбурге по обвинению в вымогательстве арестовали бизнесмена Александра Тельминова. Информацию об этом подтвердили в Октябрьском суде. Предпринимателя и его коллегу Руслана Боздарева обвиняют по части 2 статьи 163 «Вымогательство».