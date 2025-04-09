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В Омске в грузовике заживо сгорел водитель

Трагедия произошла на улице 6-й Ремесленной в Омске.

Источник: Комсомольская правда

В Омске выясняют обстоятельства страшной смерти водителя грузовика. Накануне поздно вечером на улице 6-ая Ремесленная загорелся припаркованный автомобиль.

Пожарные оперативно прибыли на место и потушили огонь буквально через 5 минут после возгорания. К сожалению, внутри обгоревшего грузовика обнаружили тело водителя. Спасти мужчину не удалось.

Сейчас дознаватели выясняют подробности трагедии, а самое главное, почему мужчина не смог выбраться самостоятельно при первых признаках задымления в салоне.

Ранее мы сообщали, что в уже второй ребенок погиб в Муромцевском районе.