В Омске в грузовике заживо сгорел водитель

В Омске выясняют обстоятельства страшной смерти водителя грузовика. Накануне поздно вечером на улице 6-ая Ремесленная загорелся припаркованный автомобиль.
Пожарные оперативно прибыли на место и потушили огонь буквально через 5 минут после возгорания. К сожалению, внутри обгоревшего грузовика обнаружили тело водителя. Спасти мужчину не удалось.
Сейчас дознаватели выясняют подробности трагедии, а самое главное, почему мужчина не смог выбраться самостоятельно при первых признаках задымления в салоне.
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