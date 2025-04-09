На трассе под Самарой загорелся грузовик, груженный лимонадом

— По предварительным данным, 9 апреля в 15:00 водитель тягача «Volvo», груженного лимонадом, ехал по автодороге «Самара — Бугуруслан» в сторону Алексеевки. Во время движения в кабине произошло возгорание, — отметили в ведомстве.