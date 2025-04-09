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На трассе под Самарой загорелся грузовик, груженный лимонадом

В Самарской области на автодороге загорелся грузовик.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

В Волжском районе Самарской области на трассе вспыхнул грузовик. На место оперативно прибыли сотрудники противопожарной службы и полиции, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

— По предварительным данным, 9 апреля в 15:00 водитель тягача «Volvo», груженного лимонадом, ехал по автодороге «Самара — Бугуруслан» в сторону Алексеевки. Во время движения в кабине произошло возгорание, — отметили в ведомстве.

К счастью, обошлось без пострадавших. Автомобиль получил механические повреждения. Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства происшествия. На месте работают огнеборцы ПСО 46 филиала ГКУ СО ЦЕНТР ПО ДЕЛАМ ГО, ПБ и ЧС.