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Суд оштрафовал уральца за фото с экстремистской татуировкой

Житель Среднего Урала оштрафован за демонстрацию фото с экстремистской татуировкой. Такое решение вынес суд.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в Свердловском областном суде, однажды уралец на персональной странице в соцсети ВКонтакте разместил в свободном доступе фото своего тела, на котором была изображена тату с символикой запрещенного движения АУЕ*. Когда об этом стало известно, против него возбудили дело об административном нарушении.

В дальнейшем свердловчанин признал свою вину и даже раскаялся в содеянном. Красноуфимский районный суд назначил ему штраф в 1,5 тысячи рублей.

*По решению Верховного суда РФ признано экстремистским и его деятельность на территории России запрещена.