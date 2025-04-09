Суд оштрафовал уральца за фото с экстремистской татуировкой

Как сообщили в Свердловском областном суде, однажды уралец на персональной странице в соцсети ВКонтакте разместил в свободном доступе фото своего тела, на котором была изображена тату с символикой запрещенного движения АУЕ*. Когда об этом стало известно, против него возбудили дело об административном нарушении.