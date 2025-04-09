Почти 500 осуждённых вернули в колонии в Казахстане

С момента введения системы зафиксировано более 1 800 нарушений, большинство из которых связаны с ночными выходами из дома и передвижением не по утверждённому маршруту. В суд направлено более 900 материалов с просьбой заменить условные меры на лишение свободы, из которых 471 удовлетворено.