«Истерзанные тела кошек нашли во время субботника». Минчанин убил двух кошек сожительницы, пока она лежала в больнице

Пьяный минчанин жестоко убил и выкинул из окна пятого этажа двух кошек. Подробности рассказали в пресс-службе Следственного комитета.
В материалах дела сказано, что в октябре 2024 года 34-летний житель Минска на время, пока отсутствовала сожительница, оставался за главного по уходу за домашними животными. Сказано, что у женщины было четыре кошки, о которых она заботилась. У некоторых из животных были проблемы с физическим состоянием.
Пока минчанка была в больнице, мужчина начал вести разгульный образ жизни. Так, в момент распития алкоголя со своим знакомым, кошки пород «Сфинкс» и «Ориентал», намеревались обратить на себя внимание хозяина: они были голодны и нуждались в заботе. Однако минчанин решил проблему другим способом.
«Первое животное фигурант жестоко удавил ремнем, повесив кошку на трубу, а после выкинул ее из окна пятого этажа», — рассказали в СК.
По данным ведомства, спустя некоторое время подобное он проделал и со второй кошкой. Сказано, что фигурант ударил животное о стену, а потом выкинул его из окна. На следующий день минчанин оставил тела кошек в ближайшем парке около дома.
«Благодаря неравнодушным гражданам, которые проводили субботник в столичном районе и обнаружили истерзанные тела кошек, фигуранта задержали сотрудники милиции», — уточнили в ведомстве.
Вместе с тем в момент выяснения обстоятельств случившегося, оказалось, что это не все преступления, которые совершил мужчина. Сказано, что в январе 2025 года фигурант постоянно находился в поиске денежных средств на покупку алкоголя. В один из дней он договорился со своим знакомым обменять автомобильные запчасти на незначительную сумму.
«При личной встрече с приятелем житель столицы заметил интересную деталь: тамбур, который вел в квартиру друга не закрывался и любой мог спокойно попасть в прихожую», — сообщили в пресс-службе.
Мужчина в тот момент пошутил, что есть соблазн вернуться без спроса и забрать с собой пару вещей. В ответ на это друзья рассмеялись, однако житель Минска позднее все сказанное сумел реализовать. Так, фигурант проник в тамбур спустя несколько дней, украл автозапчасти, технику на сумму более 900 рублей. Украденное он смог быстро продать и потратил деньги на спиртное.
В момент допросов он раскаялся и сказал, что его действия объяснимы сильным опьянением. Только по указанной причине фигурант смог решиться на зверский поступок с кошками. Для кражи у него также нашлось оправдания: зависимость не давала покоя, работы он найти не мог и решился на воровство.
Минчанину было предъявлено обвинение по части 1 статьи 339−1 Уголовного кодекса — жестокое обращение с животным, а также части 2 статьи 205 УК — кража, совершенная повторно.
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