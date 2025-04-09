«Истерзанные тела кошек нашли во время субботника». Минчанин убил двух кошек сожительницы, пока она лежала в больнице

В материалах дела сказано, что в октябре 2024 года 34-летний житель Минска на время, пока отсутствовала сожительница, оставался за главного по уходу за домашними животными. Сказано, что у женщины было четыре кошки, о которых она заботилась. У некоторых из животных были проблемы с физическим состоянием.