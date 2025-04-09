В Нижнем Тагиле осудили таксиста-афериста, который не довез уральца в Лангепас

В Нижнем Тагиле мировой судья судебного участка № 3 Тагилстроевского судебного района вынес приговор в отношении 31-летнего мужчины. Тагильчанина признали виновным по части 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Мужчину приговорили к 240 часам обязательных работ. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.
Также осужденный возместил ущерб обманутому пассажиру полностью.
Напомним, что инцидент с участием таксиста-афериста произошел еще в сентябре 2024 года. Как установил суд, мужчина получил заказ на перевозку пассажира из Нижнего Тагила до Лангепаса ХМАО. Пассажир был пьян и попросил таксиста с его онлайн-банка перевести оплату за поездку — 35 тысяч рублей. Таксист воспользовался моментом и перевел сумму на свою карту.
Однако, как только деньги поступили на счет, таксист решил существенно сократить маршрут. Он высадил пассажира в поселке Новоасбесте, а затем уехал. Отметим, что расстояние между Нижним Тагилом и Новоасбестом около 35 километров.