В Нижнем Тагиле осудили таксиста-афериста, который не довез уральца в Лангепас

Напомним, что инцидент с участием таксиста-афериста произошел еще в сентябре 2024 года. Как установил суд, мужчина получил заказ на перевозку пассажира из Нижнего Тагила до Лангепаса ХМАО. Пассажир был пьян и попросил таксиста с его онлайн-банка перевести оплату за поездку — 35 тысяч рублей. Таксист воспользовался моментом и перевел сумму на свою карту.