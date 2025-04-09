Минчанин убил и выбросил с пятого этажа двух кошек, он под стражей

МИНСК, 9 апр — Sputnik. Следователи установили обстоятельства убийства двух домашних породистых кошек во Фрунзенском районе Минска, обвиняемый по уголовному делу задержан и заключен под стражу, сообщили в столичном УСК.
Инцидент произошел в октябре 2024 года, когда 34-летний ранее судимый минчанин присматривал за четырьмя питомцами своей сожительницы.
«Пока хозяйка кошек находилась в больнице, ее сожитель начал вести разгульный образ жизни», — рассказали в управлении.
По словам следователей, в один из вечеров, когда обвиняемый со своим приятелем распивал спиртное, кошки пород сфинкс и ориентал пытались обратить на себя его внимание, поскольку были голодны. Мужчина решил избавиться от источников раздражения — первую кошку повесил на ремне, а вторую убил ударом об стену. Трупы животных он выбросил из окна пятого этажа, а на следующий день отнес в ближайшую лесопосадку.
Тела кошек обнаружили граждане во время субботника, они сообщили о своей находке в милицию. Мужчина был задержан, впоследствии выяснилось, что он также причастен к хищению чужого имущества.
Злоумышленнику предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса Беларуси — ч. 1 ст. 339−1 (жестокое обращение с животным) и ч. 2 ст. 205 (кража, совершенная повторно). Прокурор санкционировал применение к нему меры пресечения в виде заключения под стражу.