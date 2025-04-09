Минчанин убил и выбросил с пятого этажа двух кошек, он под стражей

По словам следователей, в один из вечеров, когда обвиняемый со своим приятелем распивал спиртное, кошки пород сфинкс и ориентал пытались обратить на себя его внимание, поскольку были голодны. Мужчина решил избавиться от источников раздражения — первую кошку повесил на ремне, а вторую убил ударом об стену. Трупы животных он выбросил из окна пятого этажа, а на следующий день отнес в ближайшую лесопосадку.