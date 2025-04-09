Начальника УФСИН по Башкирии арестовали до 27 мая

Как ранее сообщил «Ъ-Уфа» со ссылкой на пресс-службу управления СКР по Башкирии, в ноябре 2024 года Владислав Дзюба получил от около 70 подчиненных 3,4 млн руб. «для представительских нужд управления». До этого эти деньги были выданы им в виде премий.