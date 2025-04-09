«Вместо суточных в 25 долларов, работники получали на руки 6−8 долларов». КГК обнародовал детали хищения руководством фирмы в Гомеле командировочных сотрудников в 475 000 рублей

В Гомеле руководство фирмы присвоило 475 000 рублей командировочных сотрудников. Подробности обнародовали в пресс-службе Комитета государственного контроля.
Сообщается, что управление Департамента финансовых расследований КГК по Гомельской области при силовой поддержке ОМОН пресекло противоправную деятельность руководства одной из частных строительных организаций. Было установлено, что должностные лица похищали деньги у сотрудников, которые тем начислялись в виде командировочных.
Сказано, что фирма выполняла строительные работы на объектах нефтеперерабатывающей отрасли в России. Так, для проведения работ на данные объекты вахтовым способом направлялись сотрудники организации. Зарплата им начислялась на карты в белорусских рублях. Говорится, что положенные суммы командировочных расходов со счета компании снимало руководство, которое затем выдавало работникам часть денег наличными.
«Всего с 2022 года наличными было снято более 450 млн. рос. рублей (в эквиваленте 14 млн. бел. рублей). При этом только часть командировочных расходов была передана работникам», — говорился в сообщении.
В КГК отметили, что вместо суточных в размере 25 долларов, выплата которых предусмотрена законодательством, сотрудники на руки получили 500−600 российских рублей, или 6−8 долларов. Отмечается, что некоторым из них немного доплачивали по возвращении из командировок. Остальные деньги руководство оставляло себе.
Сообщается, что сотрудники УДФР опросили 32 сотрудника, которые подтвердили хищение командировочных расходов. В пресс-службе обращают внимание, что только по указанным фактам сумма похищенных денег составила 475 000 рублей. Вместе с тем число специалистов, которые трудоустроены в данной фирме с 2022 года, исчисляется сотнями.
«Для установления окончательной суммы ущерба, причиненного всем работникам, рассматривается вопрос о назначении проверки организации», — уточняют в Комитете госконтроля.
Сказано, что по факту хищения денег в отношении директора фирмы, а также заместителя директора — главного инженера было заведено уголовное дело. Они находятся под стражей. В КГК отмечаются, что с ноября 2024 указанная организация систематически фигурирует в официальной статистике как должник по выплате заработной платы своим работникам.
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