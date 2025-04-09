«Вместо суточных в 25 долларов, работники получали на руки 6−8 долларов». КГК обнародовал детали хищения руководством фирмы в Гомеле командировочных сотрудников в 475 000 рублей

Сказано, что по факту хищения денег в отношении директора фирмы, а также заместителя директора — главного инженера было заведено уголовное дело. Они находятся под стражей. В КГК отмечаются, что с ноября 2024 указанная организация систематически фигурирует в официальной статистике как должник по выплате заработной платы своим работникам.