Женщина лишилась более двух миллионов, сказав всего одну опрометчивую фразу

Не замечая подвоха, женщина согласилась, а при оформлении заявки назвала звонившему код, который пришел в смс-сообщении. На следующий день ей позвонили силовики и заявили, что мошенники якобы получили доступ к ее персональным данным и банковскому счету. Как сообщают журналисты телеканала «Саратов 24» со ссылкой на ГУ МВД по Саратовской области, неизвестные убедили пенсионерку, что на ее счет поступила сумма якобы похищенная у государства. Дали выбор — либо уголовная ответственность, либо она вернет незаконно полученное.