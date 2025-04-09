Женщина лишилась более двух миллионов, сказав всего одну опрометчивую фразу

— Хотите поменять ключи от домофона? — именно это сообщение перевернуло жизнь 74-летней жительницы Кировского района.
Не замечая подвоха, женщина согласилась, а при оформлении заявки назвала звонившему код, который пришел в смс-сообщении. На следующий день ей позвонили силовики и заявили, что мошенники якобы получили доступ к ее персональным данным и банковскому счету. Как сообщают журналисты телеканала «Саратов 24» со ссылкой на ГУ МВД по Саратовской области, неизвестные убедили пенсионерку, что на ее счет поступила сумма якобы похищенная у государства. Дали выбор — либо уголовная ответственность, либо она вернет незаконно полученное.
— В конце концов ее убедили снять более 900 тысяч рублей. Во время общения она упомянула о пяти золотых слитках и коллекционной монете. Это привело к изменению плана преступников, которые настояли на встрече в Москве для «декларирования» ценностей, — пишут журналисты.
Она поверила и отправилась в столицу! Там поселилась в гостинице и ждала прихода тех самых «силовиков». Отдала неизвестной женщине все деньги, а золото сдала в скупку, на этом выручила около 1,2 миллиона рублей, которые также отдала мошенникам.
Вернувшись в Саратов, она первым делом пошла к сыну — рассказала о своих недавних приключениях. Мужчина понял, что его мать развели аферисты, после жертва обратилась в полицию. Следователи завели уголовное дело.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что общение в сети обернулось для доверчивого мужчины потерей 9,2 миллиона рублей.