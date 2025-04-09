В Молдавии зафиксировали две новые вспышки африканской чумы свиней

Ранее пресс-служба ANSA сообщила, что с начала года в разных районах Молдавии было зарегистрировано 18 вспышек АЧС, в ряде районов был введен карантин. Из-за заражения на двух крупных фермах было принято решение уничтожить 110 тысяч животных.