В Молдавии зафиксировали две новые вспышки африканской чумы свиней

КИШИНЕВ, 9 апр — РИА Новости. Молдавское национальное агентство безопасности пищевых продуктов (ANSA) сообщило, что в стране зарегистрировано две новых вспышки африканской чумы свиней.
Ранее пресс-служба ANSA сообщила, что с начала года в разных районах Молдавии было зарегистрировано 18 вспышек АЧС, в ряде районов был введен карантин. Из-за заражения на двух крупных фермах было принято решение уничтожить 110 тысяч животных.
«В период с 27 марта 2025 по 2 апреля 2025 на территории Молдавии зарегистрировано две вспышки африканской чумы свиней: вспышка АЧС среди домашних свиней в населенном пункте Тэтэрешть Кагульского района и вспышка АЧС среди диких кабанов в селе Лозова Страшенского района», — сообщает агентство.
Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов инициировало процедуры по уведомлению компетентных структур на национальном уровне и в рамках Европейского Союза, Всемирной организации здравоохранения животных, а также других внешних партнеров.
Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.