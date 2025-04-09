Суд приговорил экс-совладельца «Азбуки вкуса» Якубовского к восьми годам колонии по делу о мошенничестве

Пресненский районный суд Москвы приговорил к восьми годам колонии экс-совладельца сетей «Кофе Хауз» и «Азбуки вкуса» Кирилла Якубовского, который вместе с еще двумя фигурантами признаны виновными по уголовному делу о мошенничестве. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичной прокуратуры.
«Вынесен приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого за мошенничество Павла Масловского, Кирилла Якубовского и Светланы Безруковой. Они признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (“Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере”). По совокупности приговоров суд назначил Масловскому окончательное наказание в виде 13 лет шести месяцев лишения свободы; Якубовскому — восьми лет лишения свободы; Безруковой — пяти лет лишения свободы. Она взята под стражу в зале суда», — указано в сообщении.
В пресс-службе добавили, что осужденные будут отбывать наказание в колониях общего режима. Обвинительное заключение по уголовному делу было утверждено Генеральной прокуратурой Российской Федерации.
Как установил суд, в 2011—2013 годах Масловский, владевший группой компаний «VMHY group», совместно с Якубовским, фактическим собственником ПАО «М2М Прайвет Банк», а также с занимавшей должность генерального директора подконтрольного Масловскому и Якубовскому ООО «ППФИН Регион» Безруковой, сообщили пятерым клиентам кредитной организации заведомо ложную информацию о возможности инвестирования денег в доходные активы компании под предлогом выплаты высоких процентов. Клиенты представили соучастникам необходимые реквизиты для заключения договоров займа, полагая, что таким образом выгодно инвестируют деньги.
«После поступления на подконтрольные участникам организованной группы расчетные счета более 126 млн долл. США (на момент совершения преступления сумма эквивалентна более 4,3 млрд руб.), осужденные с соучастниками организовали их перечисление на свои личные и зарубежные банковские счета подконтрольных им компаний-нерезидентов», — отметили в прокуратуре.
В феврале 2024 года Агентство «Москва» сообщало об аресте Якубовского, находившегося под домашним арестом, по делу о мошенничестве.