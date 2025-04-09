Суд приговорил экс-совладельца «Азбуки вкуса» Якубовского к восьми годам колонии по делу о мошенничестве

«Вынесен приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого за мошенничество Павла Масловского, Кирилла Якубовского и Светланы Безруковой. Они признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (“Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере”). По совокупности приговоров суд назначил Масловскому окончательное наказание в виде 13 лет шести месяцев лишения свободы; Якубовскому — восьми лет лишения свободы; Безруковой — пяти лет лишения свободы. Она взята под стражу в зале суда», — указано в сообщении.