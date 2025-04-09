Чеченское телевидение показало фото напавшего на пост ДПС подростка

Фотография была показана в специальном репортаже о совещании у главы Чечни Рамзана Кадырова. Как рассказала автор сюжета, убийца — выходец из этого села (Ачхой-Мартан), проживавший в Москве. По приезде в республику подросток напал на сотрудников правоохранительных органов, обеспечивающих правопорядок в Ачхой-Мартане, сообщила автор репортажа.
17-летний юноша напал на сотрудников ДПС в городе Ачхой-Мартан 7 апреля около 21:00. Пострадали двое сотрудников ДПС, обоих госпитализировали. Впоследствии один из них скончался, уточнили в Следственном комитете. Нападавший был ликвидирован ответным огнем.
Возбуждено уголовное дело по ст. 317 Уголовного кодекса — посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
Впоследствии Рамзан Кадыров сообщил, что к нападению на сотрудников полиции причастен гражданин Украины. По словам главы Чечни, также установлены личности тех, кто руководил действиями нападавшего. По словам Кадырова, некоторые из них находятся в Турции. Он выразил уверенность, что все они понесут суровое наказание.