Чеченское телевидение показало фото напавшего на пост ДПС подростка

Впоследствии Рамзан Кадыров сообщил, что к нападению на сотрудников полиции причастен гражданин Украины. По словам главы Чечни, также установлены личности тех, кто руководил действиями нападавшего. По словам Кадырова, некоторые из них находятся в Турции. Он выразил уверенность, что все они понесут суровое наказание.